Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Öğrenciler Kurtarıldı
21 dakika önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde okuldan çıkıp köylerine giderken tipi nedeniyle kendilerini taşıyan minibüsün içerisinde mahsur kalan öğrenciler, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas
'ın Gürün
ilçesinde okuldan çıkıp köylerine giderken tipi nedeniyle kendilerini taşıyan minibüsün içerisinde mahsur kalan öğrenciler, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre taşımalı eğitim kapsamında Gürün'den aldığı öğrencileri Bağlıçay ve Ayvalı
köylerine taşıyan minibüs, yarım metreye ulayan kar kalınlığı ve tipi nedeniyle Ayvalı köyü yolunda mahsur kaldı. Öğrencileri taşıyan minibüsle birlikte özel bir otomobil de mahsur kaldı. Servis şoförünün yardım çağrısı üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile araçların yanına giderek her iki aracı da saplandıkları yerden çıkartmayı başardı. Öğrencilerin ve özel otomobilde bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:00 Kaynak: İHA
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