Tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - VAN - Son Dakika

Okul yolunu ve çevresini de temizleyen ekipler, dönüş yolunda da araçları kara saplanan Vangölü EDAŞ ekibini kurtardı.

Servisteki öğrencileri yakınlardaki evlerde misafir eden vatandaşlar, jandarma ve karla mücadele ekiplerine haber verdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 saat süren çalışma sonucu yolu trafiğe açarak öğrencilerin okula gitmelerini sağladı.

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