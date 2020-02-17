Tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - VAN - Son Dakika
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Tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - VAN

7 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kadirasker Mahallesi'nde, 11 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü, olumsuz hava koşullarından dolayı yolda kaldı.

Servisteki öğrencileri yakınlardaki evlerde misafir eden vatandaşlar, jandarma ve karla mücadele ekiplerine haber verdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 saat süren çalışma sonucu yolu trafiğe açarak öğrencilerin okula gitmelerini sağladı.

Okul yolunu ve çevresini de temizleyen ekipler, dönüş yolunda da araçları kara saplanan Vangölü EDAŞ ekibini kurtardı.

Tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - VAN

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:15 Kaynak: AA
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