Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

7 saat önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı bir köy yolunda tipi nedeniyle 3 araçtaki 20 kişi mahsur kaldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı bir köy yolunda tipi nedeniyle 3 araçtaki 20 kişi mahsur kaldı.

Kentte bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla, ilçenin Aşağı Toklu köyü ile ilçe merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı.

Tipi ve kar yağışı öncesi yola çıktıkları için kapanan yolda mahsur kalan 3 araçtaki 20 kişi, araçlarının kara saplanması yüzünden ilerleyemeyince ekiplerden yardım istedi.

İş makineleri ile bölgeye hareket eden İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yolda yeniden ulaşımı sağladı.

Yolun açılmasıyla, ekipler gelene kadar zor anlar yaşayan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı.

Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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