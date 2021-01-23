Kara saplanan 3 minibüste mahsur kalan 60 kişi, 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika

Kara saplanan 3 minibüste mahsur kalan 60 kişi, 4 saatte kurtarıldı

Kara saplanan 3 minibüste mahsur kalan 60 kişi, 4 saatte kurtarıldı
Son Güncelleme: 23.01.2021 11:46

Diyarbakır yolunda tipi etkili olurken, kara saplanan 3 minibüsteki 60 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince iş makinesi ve 2 araç ile 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kulp- Diyarbakır yolunda tipi etkili olurken, kara saplanan 3 minibüsteki 60 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince iş makinesi ve 2 araç ile 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Muş- Kulp- Diyarbakır yolunda, tipiye rağmen Üçevler köyüne gidenlerin bulunduğu 3 minibüs, kara saplandı. Minibüstekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Karayolları'na ait iş makinesi ve İl Özel İdaresi'ne ait 2 araç ile ekipler sevk edildi. Bu araçlar da yoğun tipi nedeniyle yolda kaldı. Yaklaşık 60 kişinin olduğu araçların kardan çıkarılması için İl Özel İdaresi'nden yardım istendi. Bölgeye iş makinesi ile gelen karla mücadele ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, yaklaşık 4 saat sonra bölgede mahsur kalanları kurtardı. Minibüslerdekiler, yolun ulaşıma açılmasıyla evlerine giderken, kara saplanan iş makinesi de çıkarıldı.Üçevler köyüne gitmek için çıktıkları yolda, 4 saat boyunca mahsur kaldıklarını anlatan Veli Yasak, "Yolda mahsur kaldık. Köyümüze gideceğiz ama ne yazık ki yolda tipiye yakalandık. Öncesinde Karayolları'na ait bir iş makinesi geldi. Ancak od a çalışma esnasında kara saplandı. Sonrasında İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi geldi. Sağ olsunlar, bizi kurtardılar" dedi.


Kaynak: DHA

Diyarbakır, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara saplanan 3 minibüste mahsur kalan 60 kişi, 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara saplanan 3 minibüste mahsur kalan 60 kişi, 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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