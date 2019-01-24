Son Dakika Haberleri: Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oluyor

Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oluyor

13 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesi Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi nedeniyle, Kayseri-Malatya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oluyor, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesi Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi nedeniyle, Kayseri- Malatya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Sivas'ta Gürün ilçesi sınırları içerisinde yer alan bin 900 rakımlı Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Yoğun tipinin taşıdığı kar, Kayseri-Malatya karayolunda yer yer kapanmalara neden oldu. Karayolları ekipleri kapanan kısımlarda temizleme çalışmaları başlatırken, çok sayıda araç yolun araç ulaşımına açılmasını bekledi. Bölgede tipinin etkisini sürdürdüğü öğrenildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:50 Kaynak: İHA

Kayseri, Malatya, Gürün, Sivas, Güncel
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