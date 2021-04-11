Tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, etkisini sürdürüyor.

Sertavul Geçidi, dün öğleden sonda oluşan buzlanma ve tipiden dolayı kapandı.

Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma gerçekleştirdi.

Dinlenme tesisini ziyaret eden Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, tipinin devam ettiğini ve yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesi için 130 yolcuyu öğretmen evi ve yurtlara yerleştirdiklerini belirtti.

Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin etkisini azaltmasıyla Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Polis ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü bölgede, tır ve kamyonların geçişine ise izin verilmiyor.

Bu arada, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına girmek için Mut ilçesinden yola çıkan 12 kişinin de Karaman'a yetiştirildiği öğrenildi.