İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, 2 önce başlayan tipi ve buzlanmanın etkisiyle kapanmış, dün ekiplerin çalışmalarıyla bölgedeki ulaşım kontrollü sağlanmıştı.

Son Dakika › Güncel › Tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Sertavul Geçidi'nde ulaşım normale döndü - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu