Tipi ve fırtınada mahsur kalan köylüleri ekipler kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tipi ve fırtınada mahsur kalan köylüleri ekipler kurtardı - Son Dakika

Tipi ve fırtınada mahsur kalan köylüleri ekipler kurtardı

1 saat önce

Ardahan'da tipiye yakalanıp mahsur kalan köylüler kurtarıldı.

Tipi ve fırtınada mahsur kalan köylüleri ekipler kurtardı, System.String[]

Ardahan'da tipiye yakalanıp mahsur kalan köylüler kurtarıldı.


Ardahan merkeze bağlı Çağlayk köyü yolunda tipi ve fırtına nedeniyle servis aracıyla yolda mahsur kalan köylüler, Ardahan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin 2 saatlik zorlu çalışması neticesinde kurtarılarak köylerine ulaştırıldı.


Kurtarılan köylülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Tipi nedeniyle mahsur kalan ambulans kurtarıldı


Ardahan merkeze bağlı Hacıali köyünde bir hastayı almaya giden ambulans yine tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ambulansın mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, ambulansın mahsur kaldığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldığını bildirdi. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı TSK tarafından Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı yapıldı Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 02:57:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tipi ve fırtınada mahsur kalan köylüleri ekipler kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]