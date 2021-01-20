Tipi ve fırtınadan dolayı ilerleyemeyen tırlar dinlenme tesislerine sığındılar - Son Dakika

Tipi ve fırtınadan dolayı ilerleyemeyen tırlar dinlenme tesislerine sığındılar

20.01.2021 01:35

Tipi ve fırtınadan dolayı ilerleyemeyen tırlar dinlenme tesislerine sığındılar Bitlis'te üç gündür aralıksız yağan kar yağışından dolayı tır ve kamyonlarda olumsuz yönde etkilendi.

Tipi ve fırtınadan dolayı ilerleyemeyen tırlar dinlenme tesislerine sığındılar

BİTLİS - Bitlis'te üç gündür aralıksız yağan kar yağışından dolayı tır ve kamyonlarda olumsuz yönde etkilendi.

Bitlis- Tatvan karayolunda tipi ve fırtınadan dolayı ilerleyemeyen tır ve kamyonlar civardaki dinlenme tesislerine sığınırken, Bitlis Valiliği, yoğun kar nedeniyle Bitlis, Van, Siirt ve Muş kara yollarının ağır vasıtalara kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ve kar yağışı şiddetinin son saatlerde iyice artmasından dolayı; Tatvan- Gevaş, Adilcevaz-Bitlis, Güroymak-Bitlis ve Baykan-Bitlis Karayolları ağır vasıta araçlar için (tır, kamyon, çekici vb.) geçici süre ile çift taraflı olarak ulaşıma kapatılmıştır. Diğer araçlarımızın ise seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için kurallara riayet etmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önemle duyurulur" denildi.

Tipi ve fırtınadan dolayı ilerleyemeyen tırlar dinlenme tesislerine sığındılar
Tipi ve fırtınadan dolayı ilerleyemeyen tırlar dinlenme tesislerine sığındılar
Tipi ve fırtınadan dolayı ilerleyemeyen tırlar dinlenme tesislerine sığındılar
Tipi ve fırtınadan dolayı ilerleyemeyen tırlar dinlenme tesislerine sığındılar

Bitlis Valiliği, Bitlis, Tatvan, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tipi ve fırtınadan dolayı ilerleyemeyen tırlar dinlenme tesislerine sığındılar - Son Dakika


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