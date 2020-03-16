Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı - Son Dakika

Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas- Erzincan karayolunda mahsur kaldı

Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas- Erzincan karayolunda ulaşımında aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunda ulaşımında aksamaya neden oldu.

Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunun Sivas istikametini araç ulaşımına kapattı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 1453 rakımlı Seyfebeli geçidinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, birbirlerinin araçlarını iterek araçlarını kurtaramaya çalıştı. Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı bazı sürücüleri ise şaşırttı.