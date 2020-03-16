Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı - Son Dakika

Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı

37 dakika önce

Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas- Erzincan karayolunda ulaşımında aksamalara neden oldu Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunda ulaşımında aksamaya...

Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas- Erzincan karayolunda mahsur kaldı

Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas- Erzincan karayolunda ulaşımında aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunda ulaşımında aksamaya neden oldu.

Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunun Sivas istikametini araç ulaşımına kapattı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 1453 rakımlı Seyfebeli geçidinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, birbirlerinin araçlarını iterek araçlarını kurtaramaya çalıştı. Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı bazı sürücüleri ise şaşırttı.

Tipi ve kar vurdu, araçlar Sivas-Erzincan karayolunda mahsur kaldı

Erzincan, Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
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