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Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı - Son Dakika

Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı

04.02.2022 18:52

Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldıHAKKARİ – Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Şapatan Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan tır kurtarıldı.

Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı

HAKKARİ – Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Şapatan Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan tır kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerindeki Şapatan Geçidi'nde mahsur kalan tırın yardımına Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri yetişti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tır mahsur kaldığı yerden halat yardımıyla yaklaşık 5 kilometre çekilerek kurtarıldı. Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Mahsur kalan tır şoförü, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı
Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı
Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı
Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı
Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı

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Yüksekova, Hakkari, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı - Son Dakika
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