Son Dakika Haberleri: Tipi Yolları Kapattı

Tipi Yolları Kapattı

1 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Tipi Yolları Kapattı, System.String[]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Bir süredir devam eden kar yağışlarının ardından gün içerisinde yağışlar yerini tipiye bıraktı. Yaşanan tipi hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ellerinden geldikçe evlerinden dışarıya çıkmamaya gayret gösterdi. Tipiden dolayı Çelikhan- Adıyaman Karayolu, Çelikhan- Malatya Karayolu ile ilçeye bağlı bir çok köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların en kısa zamanda yeniden ulaşıma açılabilmesi için karayolları ekipleri, il özel idaresi ekipleri ve Çelikhan Belediyesine bağlı ekipler tarafından çalışmaların yapıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:05 Kaynak: İHA

Kar, Adıyaman, Çelikhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)

Güvenli Buldukları Kuyumcu, Vatandaşlardan Topladığı Altın ve Paralarla Sır Oldu Hatay'da Sel Alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 19:57:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tipi Yolları Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]