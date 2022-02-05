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Tipi yolu kapattı, jandarma ekipleri hastaya ilacını drone ile ulaştırdı - Son Dakika

Tipi yolu kapattı, jandarma ekipleri hastaya ilacını drone ile ulaştırdı

05.02.2022 10:03

Tipi yolu kapattı, jandarma ekipleri hastaya ilacını drone ile ulaştırdı Elazığ'da tipi nedeniyle mezra yolu kapanan ve ilacı biten hastanın imdadına jandarma koştu.

Tipi yolu kapattı, jandarma ekipleri hastaya ilacını drone ile ulaştırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da tipi nedeniyle mezra yolu kapanan ve ilacı biten hastanın imdadına jandarma koştu. Kapanan noktaya kadar araç ile gidebilen ekipler, ilaç dolu poşeti drone bağlayarak hastaya ulaştırdı.

Sivrice ilçesi Güney köyüne bağlı mezrada yaşayan bir vatandaş, tipinin yolu kapattığını ve ilacının bittiği bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İlaçları temin eden ekipler, tipinin kapattığı yere kadar araçlarıyla gidebildi. Ardından ekipler, ilaçları poşete koydu ve yanlarına getirdikleri drone bağladı. Drone ile götürülen ilaçlar, hastanın tarif ettiği noktaya indirildi. Droneden ipi keserek ilaçlarını alan hasta vatandaş, ekiplere teşekkür maiyetinde el salladı.

Tipi yolu kapattı, jandarma ekipleri hastaya ilacını drone ile ulaştırdı
Tipi yolu kapattı, jandarma ekipleri hastaya ilacını drone ile ulaştırdı
Tipi yolu kapattı, jandarma ekipleri hastaya ilacını drone ile ulaştırdı

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Jandarma, Tragger, Elazığ, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tipi yolu kapattı, jandarma ekipleri hastaya ilacını drone ile ulaştırdı - Son Dakika


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