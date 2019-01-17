Son Dakika Haberleri: Tipide Kara Gömülen Otomobiller Kurtarıldı

Tipide Kara Gömülen Otomobiller Kurtarıldı

31 dakika önce

- Tipide kara gömülen otomobiller kurtarıldıTOKAT - Tokat'ta tipi nedeniyle yolda kalarak adeta karda kaybolan çok sayıda otomobil çekicilerle kurtarıldı.

- Tipide kara gömülen otomobiller kurtarıldı

TOKAT - Tokat'ta tipi nedeniyle yolda kalarak adeta karda kaybolan çok sayıda otomobil çekicilerle kurtarıldı.
Tokat- Sivas Karayolunda gece saatlerinde etkili olan tipi nedeniyle görüş açısını kaybolan çok sayıda araç sürücüsü yolda kaldı. Kara saplanan araçlarını yol kenarında bırakan vatandaşlar sabah saatlerinde kurtarıcılarla birlikte araçlarını kurtarmaya çalıştı. Karda kaybolan otomobilleri kurtarmak kolay olmadı. Karayolları ekiplerinin kar kürüme aracı ile otomobillerin yolda kalan kısımları açıldı. Küreklerle kar temizliğinin ardından kara saplanan araçlar çekicilerle kurtarıldı. Yolda kalan çok sayıda aracı kurtaran çekiciler ise fazla mesai yaptı.
Öte yandan bölge trafik ekipleri Tokat'tan Sivas istikametine giden ağır tonajlı araçları Çamlıbel T Tipi cezaevi önünde bekletiyor. Araçların kontrollü olarak aralıklarla yola devam etmesine izin veriliyor. Otomobilleri ise rahatlıkla yolda ilerleyebiliyor. Bölge kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:37 Kaynak: İHA

Kar, Sivas, Tokat, Genel
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