Tipide mahsur kalan 40 Malezyalı turist kurtarıldı - Son Dakika
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Tipide mahsur kalan 40 Malezyalı turist kurtarıldı

26.03.2022 21:19

- Tipide mahsur kalan 40 Malezyalı turist kurtarıldı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde turistleri taşıyan otobüs, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.

- Tipide mahsur kalan 40 Malezyalı turist kurtarıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde turistleri taşıyan otobüs, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan Malezyalı 40 turist, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin İncesu ilçesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyü arasında Malezyalı turistleri taşıyan 50 SG 220 plakalı otobüs, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalan 40 Malezyalı turisti kurtararak güvenli bölgeye getirdi.

Kafile rehberi, ihbarın ardından harekete geçerek kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Tipide mahsur kalan 40 Malezyalı turist kurtarıldı
Tipide mahsur kalan 40 Malezyalı turist kurtarıldı
Tipide mahsur kalan 40 Malezyalı turist kurtarıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tipide mahsur kalan 40 Malezyalı turist kurtarıldı - Son Dakika


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