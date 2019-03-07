Son Dakika Haberleri: Tipide Mahsur Kalan 50 Kişi Kurtarıldı

Tipide Mahsur Kalan 50 Kişi Kurtarıldı

12 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köylerine gitmeye çalışırken tipiye yakalanan çoğunluğu öğrenci yaklaşık 50 kişi, yedi saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Tipide Mahsur Kalan 50 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köylerine gitmeye çalışırken tipiye yakalanan çoğunluğu öğrenci yaklaşık 50 kişi, yedi saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Karlıova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle ilçede 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler de köylerine gitmek üzere yola çıktı. Aralarında hamile bir kadının da bulunduğu çoğunluğu öğrenci yaklaşık 50 kişi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Toklular ile Taşlıçay köyü arasındaki yolda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine Karlıova Belediyesi 3 kepçe ve bir greyder ile mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu yolda mahsur kalan 50 kişi kurtarılarak, ilçe merkezine getirildi.

Karlıova Belediyesi kar küreme ekip sorumlusu Hüseyin Doğan, ihbar üzerine yola çıktıklarını belirterek, "Yoğun bir tipi var, görüş mesafesi hiç yok. Köye ulaşmanın imkansız olduğunu gördüğümüz için vatandaşları tekrar ilçe merkezine götürüyoruz." dedi.

Mahsur kalan vatandaşlardan Remzi Oral da "Öğrencileri alıp, Taşlıçay köyüne giderken yolda tipiye yakalandık. Durumu belediyeye bildirdik. Sağ olsunlar saatler süren çalışmayla kurtarıldık." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:31 Kaynak: AA

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