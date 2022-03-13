Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı

13.03.2022 00:43

- Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

- Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı

ARDAHAN - Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kara saplanan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Merkeze bağlı Yokuşdibi köyünde 2 otomobil, tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu kara saplandı.

Köy yolunda kara saplanan 2 otomobili kurtarmak için köylüler seferber oldu. Kara saplanan araçları kurtarmak için traktörle kurtarma çalışması başlatıldı.

Uzun uğraşlar sonucu yoldan çıkarak kara saplanan araçlar bulunduğu yerden kurtarıldı.

Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı
Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı
Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı

YORUMLAR
500
Kar nedeniyle kapanan 61 köy yolu ulaşıma açıldı Kar nedeniyle kapanan 61 köy yolu ulaşıma açıldı Ardahan-Şavşat ile Çıldır-Aktaş kara yolları tır geçişine açıldı Ardahan-Şavşat ile Çıldır-Aktaş kara yolları tır geçişine açıldı

Traktör, Ardahan, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
00:27 Şampiyonluğa kesin gözüyle bakan Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var" diyerek hedef yükseltti
00:04 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar fırtınası yerini kuvvetli yağmura bırakacak
00:02 Ekrem İmamoğlu, Pazar günü için uyardı! Şiddetli kar yağışı yarın da devam edecek mi?
23:48 Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi
23:27 Kar ulaşımı durma noktasına getirdi! Yolda kalan bir vatandaş itiraf etti: Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef değilmiş
23:25 Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir
22:59 HDP'li vekil Hüda Kaya, Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımını böyle savundu: İnsanlar neye dua edecekleri konusunda özgür olsunlar
22:56 Kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi! THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
22:53 Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 00:56:46. #1.11#
SON DAKİKA: Tipide mahsur kalan araçlar Traktör yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement