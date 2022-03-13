Tipide mahsur kalan imam donmamak için çantasındaki elbiselerini yaktı - Son Dakika

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 saat tipide mahsur kalan imam, donmamak için çantasındaki elbiseleri yakarak hayata tutundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Göçmezler Köyü Camisi İmamı Ramazan Karateke, öğle vakti cemaate namaz kıldırdıktan sonra havanın açık olduğunu görerek kapalı olan köy yolundan ilçe merkezine gitmek için 5 kilometre uzaklıktaki Okçular köyüne doğru yola çıktı.

Yolda aniden tipiye yakalanan Karateke, Okçular köyüne 1,5 kilometre kala kırsalda mahsur kaldı.

Civardaki kayalıklara sığınan Karateke, durumunu jandarmaya bildirdi ve soğuktan donmamak için çantasındaki elbiselerini yakarak ısınmaya çalıştı.

Yaklaşık 3 saat sonra tipinin hafiflemesiyle donmamak için tekrar yola koyulan Karateke'nin yardımına Okçular köyü yakınlarında jandarma ekipleri yetişti.

Karateke'nin bir süre araçta ısınmasını sağlayan jandarma ekipleri, sağlık durumu iyi olduğu görülen imamı ilçe merkezine bıraktı.