Tipide mahsur kalan öğrenci ve vatandaşlar, 5 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı - Son Dakika

Tipide mahsur kalan öğrenci ve vatandaşlar, 5 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı
ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Horasan ilçesinde eğitim gören öğrencileri hafta sonu tatili nedeniyle mezraya götürmek isteyen servis aracı tipi nedeniyle yolda kaldı. Servis minibüsündeki öğrenci ve vatandaşları Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Horasan Kırsal Hizmetler ekipleri, araçlara zincir takıp, halat bağlayarak, içindeki öğrencilerle birlikte servis zorlu süren 5 saatlik çalışma sonucu kurtardı.
Kaynak: İHA
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