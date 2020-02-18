Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika

Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

15 dakika önce

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Sarıbuğday köyü öğrencilerinin tipi nedeniyle yolda mahsur kalan okul servisi, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı, System.String[]

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Sarıbuğday köyü öğrencilerinin tipi nedeniyle yolda mahsur kalan okul servisi, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hamur'a bağlı Sarıbuğday köyünde taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri, ilçe merkezindeki okullarına taşıyan öğrenci servisi hava muhalefeti nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yapılan ihbarla İlçe Özel İdare Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edilerek yol açma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından mahsur kalan taşımalı öğrenciler kurtarıldı.

(Merve Gökbakan/İHA)

Hamur, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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