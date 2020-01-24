Tipide mahsur kalan ticari taksi ve sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan ticari taksi ve sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı.



Gürün ilçesinde etkili olan yoğun tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Göbekören köyüne müşteri bırakan ticari taksi ve sürücüsü dönüş yolunda yoğun tipiye yakalandı. Tipi nedeniyle önünü görmekte zorluk çeken taksi sürücüsü Ali Cırık, bir süre sonra yol kenarında aracıyla kara saplandı. Sürücü durumu İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan ticari taksi ve sürücüsünü kurtardı. - SİVAS