Tipide mahsur kalan vatandaşa 11 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tipide mahsur kalan vatandaşa 11 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı - Son Dakika

Tipide mahsur kalan vatandaşa 11 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı

6 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun kar ve tipide kaybolarak bulunduğu bölgede mahsur kalan şahıs, ekiplerin 11.5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Tipide mahsur kalan vatandaşa 11 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun kar ve tipide kaybolarak bulunduğu bölgede mahsur kalan şahıs, ekiplerin 11.5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Burhaniye kırsalında yoğun kar ve tipi nedeniyle kaybolan Adem Sapmaz mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, AFAD'a ait 8 çekerli araçla bölgeye ulaştı. 11.5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan Adem Sapmaz, sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yahyalı Belediyesi ve karayolları ekipleri de karla kaplanan yolları açmak için çaba sarf etti. - KAYSERİ

Burhaniye, Kayseri, Yahyalı, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
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