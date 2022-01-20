Muş'ta tipide mahsur kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişti - Son Dakika

Muş'ta etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Muş- Bingöl kara yolunda araçlarıyla mahsur kalanlara jandarma ekipleri yardımcı oldu.

Muş-Bingöl kara yolunun 45. kilometresinde onlarca araç tipi ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında geçici olarak yolu trafiğe kapatan jandarma ekipleri, bölgedeki vatandaşların yardımına koştu.

Kara saplanan araçların etrafını kürekle temizleyenlere yardım eden jandarma, Karayolları ekiplerinin de yardımıyla araçları bulundukları yerden çıkardı.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgede Karayolları ekipleri yol açma ve genişletme çalışması yaptı.

Vatandaşlardan Doğan Kazciç, yolda tipiye yakalandıklarını belirterek, "Jandarma ve Karayolları ekipleri yardımımıza yetişti. Aracımızı bulunduğu yerden çıkardık. Allah razı olsun." dedi.

Tipi ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yolun trafiğe açılacağı öğrenildi.