Son Dakika Haberleri: Tipide Mahsur Kalanların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti

Tipide Mahsur Kalanların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti

10 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan ve içinde öğrenci ile hastaların da bulunduğu 68 araç, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Tipide Mahsur Kalanların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan ve içinde öğrenci ile hastaların da bulunduğu 68 araç, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Malazgirt'te etkili olan kar, tipi ve fırtınadan dolayı yolu ulaşıma kapanan 12 köy yolunda içerisinde öğrenci ve hastaların da bulunduğu 68 araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine İlçe Özel İdaresine bağlı ekipleri, köy yollarında mahsur kalan araçları ve yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı.

Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yollarda mahsur kalan 68 aracı ve yolcuları kurtardı.

Yolculardan Servet Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Tatargazi köyünde yaşadığını belirterek, hastaneye gitmek için ilçe merkezine geldiğini söyledi.

Akşam saatlerinde köye dönerken tipi nedeniyle yolda 5 saat boyunca mahsur kaldıklarını aktaran Özmen, "Kara batan araçları çıkaramıyorduk. Şu anda ekipler çalışma yürütüyor. Çok zor anlara tanık olduk. Ekiplerin sayesinde kara batan araçlarımızı çıkardık. Bu yollarda her yıl kış mevsiminde mahsur kalıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:10 Kaynak: AA

Muş, Malazgirt, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Çarşaflı ve Silahlı Soyguncuyu Taksicinin Dikkati Yakalattı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 03:20:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tipide Mahsur Kalanların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]