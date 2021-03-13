Tipide mahsur kalanların imdadına Van Büyükşehir Belediyesi yetişti - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir tarafta kentte etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütürken, bir taraftan da yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde bir anda bastıran yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pay Mahallesi'nden Erciş'e yolcu taşıyan mahalle minibüsü yolda mahsur kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine karla mücadele, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışma ile aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 vatandaş kurtarıldı.

Erciş ilçesi Ulupamir ve Köycük mahalleleri grup yolu ile Muradiye ilçesi Akbulak grup yolunda mahsur kalan vatandaşlara da yoğun çalışma sonucu ulaşıldı.

Öte yandan, Erciş ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topraklı Mahallesi Bakırtaş mezrasında nefes darlığı şikayetiyle sağlık ekiplerini arayan Mustafa Aslan ise 3 saatlik zorlu bir çalışma ile kurtarılarak Erciş Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Kentte yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, ekipler hazır bekletiliyor. - VAN