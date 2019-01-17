Tipide Mahsur Kalınca Güreş Tutup Eğlendiler
31 dakika önce
Sivas'ın Gürün ilçesi Ziyarettepe geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı, bazı sürücüler beklemekten sıkılıp kar üzerinde güreş tutarak eğlendi.
Sivas
'ın Gürün
ilçesi Ziyarettepe geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı, bazı sürücüler beklemekten sıkılıp kar üzerinde güreş tutarak eğlendi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı ve kipi bir çok aracın yollarda mahsur kalmasına neden oldu. Geçtiğimiz gece Gürün ile Kayseri
arasındaki 1900 rakımlı Ziyarettepe geçidinde tipi nedeniyle ulaşım aksadı. Tipiyi yakalanan araçlar kara gömüldü. Kimi sürücüler kara gömülü araçlarını bırakıp yol kenarlarında bırakmak zorunda kaldı. Kar
ve tipi çileye dönüşürken bu durumu eğlenceye dönüştürenler de oldu. İki sürücü tipiye rağmen kar üzerinde güreş tutup eğlendi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:34 Kaynak: İHA
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