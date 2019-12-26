Tipide yolda mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti - Son Dakika
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Tipide yolda mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti

6 saat önce

Ağrı ve ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan araçların imdadına İl Özel İdare'sine bağlı ekipler yetişti.

Tipide yolda mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti, System.String[]

Ağrı ve ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan araçların imdadına İl Özel İdare'sine bağlı ekipler yetişti.


Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı Yalnızkonak, Ortayokuş ve Esenli köyleri ile aynı güzergahta bulunan köy sakinleri ve öğrenciler, minibüslerle köylerine döndükleri sırada yollarda mahsur kaldı. Kimi aracı köylüler kendi imkanları ile zincir takarak kurtarırken, kimi aracın imdadına da Ağrı İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler yetişti.


Yolda mahsur kalan Yalnızkonak Köyü Muhtarı Muhsin Karagöz, şehir merkezinden köylerine döndüklerini ve kar yağışının etkili olması ile birlikte köy yollarının kapandığını söyledi. Köylerinin şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğunu ve yolda mahsur kaldıkları için İl Özel İdaresi ekiplerine haber verdiklerini dile getiren Karagöz, yardımlarına gelen ekiplere teşekkür etti.


Şehir merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan Ortayokuş köyü yolunda mahsur kalan Minibüs şoförlerinden Fahtettin Turan ise kar yağışı ile birlikte ulaşımda her yıl benzer sıkıntıları yaşadıklarını belirtti. Turan, " Biz yol da kaldık. İl Özel İdaresine bağlı ekipler bizi kurtardı. Allah devletimize zeval vermesin. İki üç saattir yoldayız" dedi.


Öte yandan, kentte, Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan Karla Mücadele ve Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, 8 mobil ekip, 78 iş makinesi ve 91 personelle 3285 kilometrelik yol ağında, kar yağışı nedeni ile ulaşımda aksamaların yaşandığı noktalara anında müdahale ediyor. - AĞRI

Esenli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:56 Kaynak: İHA
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