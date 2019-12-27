Tipide zorlu eve dönüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tipide zorlu eve dönüş - Son Dakika

Tipide zorlu eve dönüş

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eve dönüş yolunda kar ve tipiye yakalanan 300 küçükbaş hayvan, 6 saatin sonunda ağıllara ulaştırıldı.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eve dönüş yolunda kar ve tipiye yakalanan 300 küçükbaş hayvan, 6 saatin sonunda ağıllara ulaştırıldı.


İlçe merkezine 40 kilometre mesafedeki merada hayvanlarını otlatan Murat Yalın ile yakınları, karın etkisini arttırmasıyla Büyükçiftlik beldesine doğru yola çıktı. Yolda kar ve tipiye yakalanan Yalın ile beraberindekiler, zorlu yolcuğun ardından beldeye 6 saat sonra ulaşabildi.


Açıklama yapan Murat Yalın, meradan köye döndükleri sırada kar yağışının başlamasıyla zor anlar yaşadıklarını belirtti. Kar nedeniyle çok zorlandıklarını söyleyen Yalın, "Hayvanlarımızı kara yolunda götürmek zorunda kaldık. 6 saatlik yolculuğun ardından 300 küçükbaş hayvanımızla eve ulaştık" dedi. - HAKKARİ

Büyükçiftlik, Yüksekova, Hakkari, Yalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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