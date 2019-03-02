Tipiden Mahsur Kalan 7 Kişi Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu
14 dakika önce
BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde hafif ticari aracın kara saplanmasıyla bölgede mahsur kalan 7 kişi kendi imkanlarıyla küreklerle yolu açarak kurtuldu.
BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde hafif ticari aracın kara saplanmasıyla bölgede mahsur kalan 7 kişi kendi imkanlarıyla küreklerle yolu açarak kurtuldu.
Olay, Kiğı ilçesine bağlı Sancak beldesi Karababa Tepesi mevkiinde meydana geldi. Atilla Akbaş yönetimindeki hafif ticari araç Bingöl
merkeze gelirken kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Bölgede mahsur kalan 7 kişi, kendi imkanlarıyla kürekle yolu 2 saatlik süren çalışmayla açarak aracın saplandığı yerden çıkartarak kurtuldu.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:13 Kaynak: DHA
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