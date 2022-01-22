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Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor - Son Dakika

Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

22.01.2022 11:08

Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor Antalya-Konya karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı bir metreye yaklaştı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda gece saat 22.

Antalya- Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Antalya-Konya karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı bir metreye yaklaştı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda gece saat 22.00 saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı ve tipi sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor. Zaman zaman görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken ulaşım güçlükle sağlanırken kar kalınlığının yer ler bir metreye yaklaştığı bildirildi.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Akseki'nin Püser Boğazı'ndan itibaren başlayan kar yağışı sebebiyle bölgede kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. 1825 metre rakımlı Alacabel'de ise kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bildirildi. Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri, tırların ve zincirsiz araçların karayolunu kullanmasına izin vermiyor. Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Akseki'nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oluyor. 8 mahallede Büyükşehir ve Akseki Belediye ekiplerinin de karla mücadele çalışmaları başlattı.

Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

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Seydişehir, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor - Son Dakika


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