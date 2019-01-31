Son Dakika Haberleri: Tipiye Rağmen Kar Keyfine Devam

Tipiye Rağmen Kar Keyfine Devam

58 dakika önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan kayak merkezinde vatandaşlar, tipi ve sise rağmen kayak keyfine devam ediyor.

Tipiye Rağmen Kar Keyfine Devam, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesinde 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan kayak merkezinde vatandaşlar, tipi ve sise rağmen kayak keyfine devam ediyor.


Denizli Kayak Merkezi'nde son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.


Yarıyıl tatilini fırsat bilen ve karın keyfini çıkarmak isteyen birçok kayaksever, merkezde yoğunluk oluşturuyor.


Şehir merkezine 85 kilometre mesafedeki merkezde vatandaşlar, kesintisiz 12 kilometrelik parkurda kayak yapabiliyor.

Geçen hafta cuma günü fırtına ve tipi nedeniyle kapanan ve ekiplerin çalışmasıyla açılabilen yolda ise iş makineleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kızıyla İzmir'den gelen Adem Canbaşı, ortamın mükemmel olduğunu belirterek, "Tipi ve sise rağmen kayak yapıyoruz. Bu bize engel değil. Gerçekten harika bir ortam var. Bu sahayı yapanları tebrik ediyorum. Kar kalitesi inanılmaz güzel. Kızım çok memnun kaldı." dedi.


Bodrum'dan gelen Rasim Yüzer de ilk defa kayak yaptıklarını ve bu kadar soğuğa alışkın olmamalarına rağmen eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Tavas, Denizli, Kar, Güncel
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