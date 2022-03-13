Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı! - Son Dakika
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Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!

13.03.2022 15:45
Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Göçmezler köyü camisinin imamı Hafız Ramazan Karateke, kıyafetlerini yakarak hayatta kalmaya çalıştı. 5 kilometrelik yolu tipide yürüyerek gelen imamı donmak üzereyken jandarma ekipleri buldu. İmam tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Göçmezler köyü camisinin imamı Hafız Ramazan Karateke, namaz kıldıktan sonra havanın açık olduğunu görerek kapalı olan köy yolundan Okçular köyüne doğru yola çıktı.

KIYAFETLERİNİ YAKARAK HAYATTA KALDI

Köye gitmek isteyen imam, yolda tipiye yakalandı. Durumu jandarmaya bildiren imam, soğuktan donmamak için çantasındaki elbiselerini yakarak ısındı. 5 kilometrelik yolu tipide yürüyerek gelen imamı donmak üzereyken jandarma ekipleri buldu. İmam tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kovancılar, Jandarma, Elazığ, Namaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı! - Son Dakika
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