Tipiye yakalanıp, mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı
TUNCELİ - Tunceli
tipide mahsur kalan iki kardeş, ekiplerin uzun süren çabaları sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Pülümür
İlçesi'ne bağlı Göcenek Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Sevgi ve Serdar Eroğlu kardeşler, köyün dışında bulunan ahıra hayvanlarını yemlemek için gitti. Dönüş
yolunda tipiye yakalanan iki kardeş yakınlardaki çoban kulübesine sığındı. Uzun süre mahsur kalan kardeşler kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yola çıktı. Ekipler, Tunceli-Pülümür karayoluna çığ düşmesi nedeniyle bir süre yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekiplerinin kapanan yolu açmasının ardından AFAD
ekipleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait iş makineleriyle birlikte bölgeye hareket etti. Uzun uğraşlar sonucu ekipler bölgeye ulaştı. İki kardeş, kulübeden alınarak evlerine götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Mazgirt
İlçesi'ne bağlı Geçitveren Köyü'nde mahsur kalan 9 elektrik dağıtım şirketi elemanı ile Ovacık
İlçesi'ne bağlı Koyungölü Köyü'nde hamile bir kadının da AFAD, İl Özel İdaresi, 112 ve UMKE ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldığı bildirildi.