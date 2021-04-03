Tıpkı Dereli gibi yeniden imar ediliyor... Doğankent'te afetzedeler için yapılan konutlar bitmek üzere - Son Dakika

Tıpkı Dereli gibi yeniden imar ediliyor... Doğankent'te afetzedeler için yapılan konutlar bitmek üzere

Giresun'da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan selde Dereli ile birlikte en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Doğankent'te afetzedeler için yapılan konutlar bitmek üzere

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden:

"Bir musibet yaşadık ama sonrasında biz bunu hem belediye, hem ilçe olarak nasibe çevirdik; İlçemizi inşallah yeniden imar ediyoruz"

GİRESUN - Giresun'da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan selde Dereli ile birlikte en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Doğankent'te afetzedeler için başlatılan 156 konut ve 70 dükkan inşaatında sona yaklaşıldı. Doğankent ilçesinde hasarlı ve riskli binaların yıkımıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesinde 156 konut ve 70 dükkan inşaatının iki ay gibi bir süre sonra tamamlanması hedefleniyor.

Sel afetinin ardından ilçenin adeta yeniden inşa edildiğini ifade eden Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, "Biz Doğankent ilçesi olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bir sel afeti yaşadık. Bir musibet yaşadık ama sonrasında biz bunu hem belediye, hem ilçe olarak nasibe çevirdik. İlçemizi inşallah yeniden imar ediyoruz" dedi.

Yaşanan afet sonrası o dönemde devleti ve ilgili bakanları hemen yanlarında gördüklerini hatırlatan Özden "Bütün tespitler yapıldı. Devletimiz buradaki yaraları sardı çok şükür. Mahallelerde çok ciddi hasarlı binalar vardı. Bunlar tespitleri yapıldı ve bir kısmı yıkıldı, bir kısmı da yıkılmaya devam ediyor. İlçe merkezinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın talimatıyla bir kentsel dönüşüm alanı oluşturuldu. Merkezdeki yıkılan yapılar 88 konut ve 43 dükkan şeklindeydi ancak 25 dönüm arazi üzerine 156 konut, 70 dükkan şeklinde şu anda yapılıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerinin tespitleri yapıldı. Hepsi hak sahibi olacaklar" diye konuştu.

"İlçeyi konut ve kamu binalarıyla yeniden imar ediyoruz"

Konut ve iş yerlerinin yanı sıra kamu binalarıyla ilçeyi yeniden imar ettiklerini de ifade eden Başkan Özden, "Tahmini olarak bitirilme süresi Haziran ayı sonu gibi. Haziran sonu gibi planlanıyor ama 3 gün, 5 gün belki 10 gün projeden kaynaklı aksamalar olabilir. Ama teslim süresi 200 iş günü ve Haziran sonu gibi görünüyor. Konut ve iş yerlerimizin yanı sıra ilçede kamu binalarını da yeni binalar yapıyoruz. Doğankent Belediyesi binası hariç bütün kurumlarımızı yeniden yapıyoruz. Yani yeni bir kaymakamlık binası, 2 tane okul, bir tane hastane, gençlik merkezi, spor salonu, düğün salonu ve kültür merkezi gibi yeni bir halı saha, yeni bir şehir meydanı şeklinde ve en önemlisi de doğalgazı da ilçemize kazandırdığımızda ilçemizi yeniden imar etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.