Tıpta bir ilk: Beyin tümörlü hasta ameliyat esnasında keman çaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tıpta bir ilk: Beyin tümörlü hasta ameliyat esnasında keman çaldı - Son Dakika Dünya

Tıpta bir ilk: Beyin tümörlü hasta ameliyat esnasında keman çaldı

7 saat önce

Tıpta bir ilk: İngiltere'de beyin tümörlü keman sanatçısı bir hasta ameliyat esnasında keman çaldı. Doktorlar sağ lobda bulunan tümörü temizlerken, sol eli yönlendiren sağlıklı hücrelere zarar vermemek için böyle bir yola başvurduklarını açıkladı

Tıpta bir ilk: Beyin tümörlü hasta ameliyat esnasında keman çaldı, System.String[]

İngiltere'de beynindeki tümör alınırken ameliyat sırasında uyandırılan hasta keman çaldı. Doktorlar uygulamanın bir ilk olduğunu ve beynin zarar görmediğinden emin olmak için gerekli bir kontrol yöntemi olduğunu söyledi.


Kemancı Dagmar Turner, Londra'daki King's College Hastanesi'nde beyninin sağ lobundaki iyi huylu tümör kitlesinin temizlenmesi için ameliyata alındı. Ancak doktorlar tümörlü kitlenin vücudun sol elini kontrol eden beyin bölgesine yakın olduğunu gördü. Doktorlar bu bölgedeki hayati önem arz eden hücrelere zarar vermemek için Turner'ın ameliyat esnasında uyandırılmasına karar verdi. Turner, operasyon ortasında uyandırıldı ve kendisinden bildiği bazı parçaları çalması istendi. Turner, doktorların dediğini yaparak keman çaldı. Doktorlar bu sayede şarkıları uyumlu bir şekilde çalan Turner'ın sağlam beyin hücrelerine zarar vermedi.

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İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:35 
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