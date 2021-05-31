Üye Girişi
Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan doğdu - Son Dakika

Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan doğdu

31.05.2021 20:29

Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan doğdu Samsun'da tıp dünyasında nadir gözüken durumlardan biri yaşandı Yemek borusu olmadan doğan bebek, doktoru sayesinde hayata tutundu Samsun'da bebek Doruk Genez yemek borusu olmadan doğdu.

Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan doğdu

Samsun'da tıp dünyasında nadir gözüken durumlardan biri yaşandı

Yemek borusu olmadan doğan bebek, doktoru sayesinde hayata tutundu

SAMSUN - Samsun'da bebek Doruk Genez yemek borusu olmadan doğdu. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, doğar doğmaz koyduğu tanı ile bebeğin hayata tutunmasını sağladı.

Samsun'da tıp dünyasında nadir gözüken durumlardan biri yaşandı. Muhammet ve Şeyda Genez çiftinin ilk bebekleri olan Doruk Genez yemek borusu olmadan dünyaya geldi. Erken müdahale edilmezse sonucu ölüm olan bu durumda doktorun dikkati ve erken tanısı, bebeğin hayatını kurtardı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde görevli Çocuk Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne tarafından yapılan trakeoözefageal fistül ve özofagus atrezisi işlemleri ile bebeğin mideden solunum yollarına olan bağları kesildi. Ardından bebeğin midesi yukarı çekilerek yemek borusu yeni baştan oluşturuldu. Bebeğin hayatı, yapılan bu acil cerrahi işlem ile kurtarıldı.

"Tıpta nadir durum"

Bebeğin tedavi süreci ile ilgili bilgi veren Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, "Bebeğimiz doğduktan sonra bazı tetkiklerde yemek borusunun olmadığını fark ettik. Solunum yollarına mideden bir bağ olduğunu gördük. Bebeğimizi 2 gün takip ettikten sonra ameliyatını planladık. Mideden solunum yollarına olan bağları kestikten sonra mideyi de yukarı çekerek yemek borusunu yeni baştan oluşturduk. Yeni doğan yoğun bakım ünitemizde 1 hafta kadar takip edildikten sonra kendisini beslemeye başladık. 10. günde tamamen tam beslenerek annesinin şefkatli kollarına verdik. Bebeğin normal beslenmesiyle böyle güzel, tatlı ve mutlu bir aile tablosu ile karşı karşıyayız. Eğer zamanında ameliyatı yapılmasaydı, yaşama şansı yoktu. Çünkü yemek borusu olmayan ve beslenemeyen bir bebeğin yaşama şansı yoktur. Doruk Genez bebeğin doğum sonrasındaki problemi, tıpta nadiren karşılaştığımız yeni doğan bebek anomalilerinde karşımıza önemli ve ciddi rahatsızlıktır. Ameliyatla çözülebilen, tam şifa ile taburcu olabilen rahatsızlıktır. Bazen anne karnında ultrason ile tespit edilebiliyor. Bazen de edilemiyor. Her şeye rağmen önemli olan, kendisinin hayatta olmasıdır" dedi.

Anne Şeyda Genez ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Doktorumuz başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği için çok mutluyuz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz beslenmesinde, uyumasında da herhangi bir sıkıntımız yok. İlk olarak bilinen bir hastalık olduğunu bilmiyorduk. Eşim daha çok bilgi verdi, ben pek incelemedim. Anne yüreği olduğu için çok fazla internette olumsuz yorumlarla karşılaşmak istemedim. Hocalarımız bizi daha fazla aydınlattılar" diye konuştu.

Yeni bebek sahibi olacak ailelere önerilerde bulunan baba Muhammet Genez de "Öncellikle yeni bebek bekleyen çiftlere şunu tavsiye edebilirim: Bebeklerini öncelikle yeni doğan yoğun bakım servisi olan ve çocuk cerrahisi imkanı olan bir hastanede doğum yaptırmaya özen göstersinler. Bazı hastalıklar anne karnında fark edilemiyor. Doğduğunda fark ediliyor. Doğum yapılan hastanede eğer yeni doğan yoğun bakım yoksa, bu bazı olumsuz durumlarda sıkıntılara neden olabiliyor. Ayşe hocam ve diğer sağlık çalışanları sağ olsun, başarılı bir operasyon ile yavrucağımız sağlıklı olarak kucağımızda" şeklinde konuştu.

Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan doğdu
Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan doğdu
Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan doğdu
Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan doğdu

Ayşe Bahar, Edirne, Samsun, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan doğdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha ve spor salonu gibi işletmeler açılıyor Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha ve spor salonu gibi işletmeler açılıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de yeni sezonda tribünlerin dolacağının müjdesini verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de yeni sezonda tribünlerin dolacağının müjdesini verdi Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 7 maddede yeni dönem Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 7 maddede yeni dönem Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı Polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu! Görüntüler tepki topladı Polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu! Görüntüler tepki topladı İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu         
20:47
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi         
20:43
Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak         
20:20
Son Dakika: Yeme-içme yerleri, 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek Son Dakika: Yeme-içme yerleri, 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek         
20:17
N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı         
19:56
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi         
19:24
Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı         
19:15
Güldür Güldür Show'un oyuncusu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti Güldür Güldür Show'un oyuncusu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti         
18:38
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek         
17:25
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 21:22:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement