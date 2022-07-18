Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Eylül 'de düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları başladı.

Kaynak: AA

Eylül, STS, Güncel, Son Dakika

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