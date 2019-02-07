Tır'a 30 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
SURİYE'den gelerek, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
SURİYE'den gelerek, Kilis
'in Elbeyli
ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Türkiye
'ye giriş yapan TIR'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
M.Ö.'nün kullandığı 31 ABF 536 plakalı TIR, Suriye
'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Çobanbey Sınır Kapısı'na geldi. Gümrük Muhafaza ekipleri boş olan TIR'ı, şüphe üzerine X- Ray cihazına yönlendirildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine TIR'da dedektör köpek 'Williem' ile arama yapıldı. TIR'ın kasa kısmında zula olarak tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü M.Ö. emniyete götürüldü.
- Kilis
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:17 Kaynak: DHA
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