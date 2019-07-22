TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
1 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:21 Kaynak: İHA
'nın Orhangazi
ilçesinde TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 15.00 sıralarında Gebze-Orhangazi- İzmir
oto yolunun Orhangazi tünelinde meydana geldi. Hüseyin Tural (77) idaresindeki 41 K 4909 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan Ali Şişkin (34) idaresindeki 35 TGK 25 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Tural hayatını kaybetti. İtfaiye
ekipleri çıkardı
Sürücünün cesedi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Cenaze aracına konan Hüseyin Tural'ın cesedi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Orhangazi tünelinde trafik yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı. - BURSA
Dereye uçan sürücü otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı Zonguldak'ta ayının saldırdığı bir kişi öldü, bir kişi canını zor kurtardı! Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü