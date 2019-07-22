Son Dakika Haberleri: TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
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TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.00 sıralarında Gebze-Orhangazi- İzmir oto yolunun Orhangazi tünelinde meydana geldi. Hüseyin Tural (77) idaresindeki 41 K 4909 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan Ali Şişkin (34) idaresindeki 35 TGK 25 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Tural hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri çıkardı

Sürücünün cesedi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Cenaze aracına konan Hüseyin Tural'ın cesedi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Orhangazi tünelinde trafik yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı. - BURSA
Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:21 Kaynak: İHA
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