Tır'a arkadan çarpan kamyon sürücüsü öldü

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Ankara'da heyecan yaratan gelişme! Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti

Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz

İmamoğlu ile görüşemeyen saldırganın, jiletle binaya girme, tırmanma ve yakalanma anı böyle görüntülendi