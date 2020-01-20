Tır'a arkadan çarpan otomobil, hurda yığınına döndü 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Tır'a arkadan çarpan otomobil, hurda yığınına döndü 1 ağır yaralı

1 saat önce

TIR'a arkadan çarpan otomobil, hurda yığınına döndü: 1 ağır yaralıAnkara'da, sürücüsü Görkem Göçer'in kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

TIR'a arkadan çarpan otomobil, hurda yığınına döndü: 1 ağır yaralı

Ankara'da, sürücüsü Görkem Göçer'in kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil alev alıp hurda yığınına dönerken, Göçer ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi'nde meydana geldi. Itri Caddesi üzerinde ilerleyen Görkem Göçer idaresindeki 06 BH 6584 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 06 AY 5265 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil alev alırken, sürücü Göçer araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Göçer'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan Göçer'i, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Görkem Göçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tır'a arkadan çarpan otomobil, hurda yığınına döndü 1 ağır yaralı

Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:36 Kaynak: DHA
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