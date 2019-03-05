Son Dakika Haberleri: Tır'a Arkadan Çarpan Otomobildeki 2 Afgan Öldü, 1 İranlı Yaralandı

Tır'a Arkadan Çarpan Otomobildeki 2 Afgan Öldü, 1 İranlı Yaralandı

2 saat önce

TEKİRDAĞ'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişi öldü, 1 İranlı yaralandı.

Tır'a Arkadan Çarpan Otomobildeki 2 Afgan Öldü, 1 İranlı Yaralandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişi öldü, 1 İranlı yaralandı. Kazadan hafif yaralı kurtulan otomobilin İranlı sürücüsü ise kaçtı.

Kaza, gece Tekirdağ- Malkara karayolunun İnecik mevkisinde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen İranlı sürücü yönetimindeki 34 KD 9862 plakalı otomobil, önünde seyreden Kerem S. yönetimindeki 17 AAK 422 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişi öldü, 1 İranlı yaralandı. Otomobilin sürücüsü ise hafif yaralı atlattığı kazanın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı İranlı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler de morga götürüldü.

Jandarmanın, kazada ölenlerin kimliklerini belirlemek ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:42 Kaynak: DHA

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