TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Ankara Otoyolu'nda ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Ankara Otoyolu Yıldıztepe beldesi yakınlarında meydana geldi. Yusuf İdris yönetimindeki 27 MC 5669 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Halil Arslan'ın kullandığı 27 ANR 645 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Yusuf İdris ve araçaki 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. TIR şoförü Halil Arslan ise, ifadesi için polis merkezine götürüldü. (DHA)

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.