TIR'a arkadan çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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TIR'a arkadan çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti

10.09.2022 16:33
TIR'a arkadan çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Şengül ile eşi Şahide Şengül, yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Şengül ile eşi Şahide Şengül, yaşamını yitirdi.

Kaza, TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Çamalan mevkisinde meydana geldi. Mehmet Şengül yönetimindeki 21 SA 990 plakalı otomobil, aynı yöne giden İ.K. idaresindeki 42 KT 920 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Mehmet Şengül ile yanındaki eşi Şahide Şengül hayatını kaybetti. Otomobilde bulanan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın da ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Çamalan, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'a arkadan çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TIR'a arkadan çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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