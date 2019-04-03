Son Dakika Haberleri: Tır'a Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Tır'a Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

59 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolda arıza yapan TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tır'a Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolda arıza yapan TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D-400 karayolu Hal kavşağında meydana geldi. Abdulkadir Kaval yönetimindeki 33 NZ 066 plakalı otomobil, yaptığı arıza nedeniyle bekleyen Ceyhun Çelik'in kullandığı 33 ADJ 99 plakalı TIR'ın 33 NJE 97 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Abdulkadir Kaval yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaval, kaldırıldığı  Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:28 Kaynak: DHA

Tarsus, Mersin, Güncel
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