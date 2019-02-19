Tır'a Arkadan Çarpan Tır'ın Sürücüsü Öldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR'ın önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR'ın önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.



Kaza, Ceyhan Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Demir yönetimindeki 27 Y 8759 plakalı çimento yüklü TIR, yoğun sisin olduğu yolda aynı yönde ilerleyen Ali Otan yönetimindeki 63 B 6428 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücülerden Yasin Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, yaşamını yitiren Yasin Demir'in cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



- Ceyhanadana

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