Son Dakika Haberleri: Tır'a Arkadan Çarpan Tır'ın Sürücüsü Öldü

Tır'a Arkadan Çarpan Tır'ın Sürücüsü Öldü

23 dakika önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR'ın önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tır'a Arkadan Çarpan Tır'ın Sürücüsü Öldü, System.String[]
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR'ın önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Ceyhan Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Demir yönetimindeki 27 Y 8759 plakalı çimento yüklü TIR, yoğun sisin olduğu yolda aynı yönde ilerleyen Ali Otan yönetimindeki 63 B 6428 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücülerden Yasin Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, yaşamını yitiren Yasin Demir'in cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

- Ceyhanadana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:45 Kaynak: DHA

Yasin Demir, Adana, Ceyhan, Güncel
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