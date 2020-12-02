TIR'a arkadan çarparak takla atan araç hurdaya döndü - Son Dakika

Kaza sonrası otomobilin içerisinde sıkışan yaralılar Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edilerek hafif yaralı Şirin K., ağır yaralı Soner K. ve Ömer Çağrı B. sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR

Bandırma Atatürk Caddesi Eti Maden mevkiinde Soner K.'nın kullandığı 10 ABM 454 plakalı binek aracın Emre Ç.'nin kullandığı 10 BN 886 plakalı tıra arkadan çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR'a arkadan çarparak takla atan araçtaki üç kişi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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