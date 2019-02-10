Son Dakika Haberleri: Tır'a Çarpan Aracın Sürücüsü Yaralandı

Tır'a Çarpan Aracın Sürücüsü Yaralandı

41 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde önündeki TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Erdoğan, yaralandı.

Tır'a Çarpan Aracın Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde önündeki TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Erdoğan, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde  Sultanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanköy Mahallesi yönüne giden İsmail Erdoğan yönetimindeki 59 VE 539 plakalı hafif ticari araç, önündeki Hüseyin Cabbar yönetimindeki 34 ZDG 82 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya rönerken, sürücü Erdoğan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erdoğan Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgisi soruşturma başlatıldı.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:32 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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