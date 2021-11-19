BİNGÖL'de, park halindeki TIR'a arkadan çarpıp, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Cemil Aydın, ağır yaralandı.
Kaza, gece Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Fakülte Caddesi'nde meydana geldi. Cemil Aydın yönetimindeki 38 JY 761 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada Cemil Aydın, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi Aydın'ı ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücü ağır yaralandı - Son Dakika