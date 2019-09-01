Son Dakika Haberleri: Tır'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Tır'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

2 saat önce

ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın, arıza nedeniyle yol kenarında duran park halindeki TIR'a çarpması sonucu sürücü Ramazan Turan (61), hayatını kaybetti.

Tır'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın, arıza nedeniyle yol kenarında duran park halindeki TIR'a çarpması sonucu sürücü Ramazan Turan (61), hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde, Eskişehir- Sivrihisar yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Turan yönetimindeki 26 HP 363 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan Ali Meşe'ye ait 42 AAJ 920 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Ramazan Turan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turan, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Turan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Ramazan Turan, Eskişehir, Ali Meşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tırın altına giren araç paramparça oldu: 1 ölü
Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı Marmaris'te cayır cayır yanan tekne, suya gömüldü ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:59:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]